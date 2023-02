Eesti parimad tööandjad on selgunud. Vaata, kas sinu tööandja mahub edetabelisse

LHV on viimaste aastatega väga kiiresti kasvanud – meie inimeste hulk on paari aastaga kahekordistunud ja kasvanud tänaseks üle 900. Selleks, et nii kiiresti kasvada, on vaja parimaid oma ala spetsialiste, keda kõnetavad meie missioon ja eesmärgid. Tahame üha uusi tippe vallutada ja koos nende ületamist tähistada. On rõõm näha, et see kõnetab inimesi ja nad tahavad olla osa LHV eduloost,“ ütles LHV personalijuhi kohusetäitja Age Leedo.

„Coopi suure süsteemi sees on tohutult arenguvõimalusi igale erialale ja on palju näiteid sellest, kuidas kaupluse teenindajast juhata rolli sirgutakse, aga on ka selliseid juhtumeid, kus töötaja on kellelegi silma jäänud ja kutsutud kauplusest hoopis kontorisse täiesti uut ametit pidama. Tegelikult on Coop alati võimaldanud oma inimestel igas eluetapis tööd teha. Näiteks saab Coopis kooli kõrvalt täis- või osakoormusega tegutseda või hoopis suvel kaupluses abilisena lisaraha teenida. Meil on selliseidki olukordi, kus pensionile jäänud töötaja avaldab juba mõne nädala möödudes soovi tulla tagasi tööle ja sellistel puhkudel me oma inimesi toetame. Aga paljudel Coopi töötajatel on ka väikesed lapsed ja sedapuhku leiame lahendusi, et aidata neil pere- ja tööaeg võimalikult hästi toimima saada. Võib öelda, et paindlikkus on tööd Coopis iseloomustav märksõna,“ ütles Coop Eesti Keskühistu personalidirektor Kerstin Jaani.