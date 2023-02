Eesti sünnipäeva piduroog polegi kiluvõileib? Veerandik inimestest tellib koju hoopis midagi muud

2022. aastal viis Wolt Eesti elanikeni pea miljon juustuburgerit. Mõneti üllataval kombel on ka vabariigi aastapäeval just see roog Wolti tellimuste seas kõige populaarsem, täpsemalt 27% tellimustest.

Kuigi tellitava toidu osas sügavat eestimaisust välja ei joonistu, siis usub Wolti Baltikumi juht Liis Ristal, et ka burger või ükskõik milline muu maitsev roog tähendab inimeste jaoks tähistamist.

„Eestis pakutavate burgerite tase on lihtsalt väga kõrge. Burger on muutunud gurmee toiduks. Teine trend on erinevad maitsed ja komponendid - põhimõtteliselt tehakse tänapäeval burgereid kõigile, ka kõige nõudlikum klient leiab valikust sobiva,“ selgitab Ristal populaarsuse tagamaid.

Wolti platvormil on ka eksklusiivselt burgereid pakkuvad kohalikud lipulaevad - VLND, Viru Burger ja Uulits. Uulitsa kokad olid ühtlasi esimesed, kes tutvustasid Eestis gurmeeburgerite maitseid.

Kodumaine gurmee-burgeri koha Uulits asutaja Artur Parm leiab, et heast burgerist saab maitseelamuse mis meelest ei lähe. „Kaheksa aasta jooksul on burgerite tarbimine kasvanud ja üks populaarsemaid burgereid on alati olnud juustuburger,“ lisas Parm.