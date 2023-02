Nafta hind on taas tõusuteel, sest Venemaa vähendab välisturgudele mõeldud eksporti oodatust rohkem

Reuters teatas, et Moskva kavatseb märtsis vähendada naftaeksporti oma läänesadamatest kuni 25% võrra rohkem võrreldes eelmise kuuga, eesmärgiga tõsta maailmaturu hinda. Selle sammu tulemuseks on eeldatavasti suuremad tarnekärped kui selle kuu alguses väljakuulutatud 500 000 barrelit. Kärped on Venemaa vastuseks naftaekspordile kehtestatud lääne hinnapiirangutele, mille Moskva on hukka mõistnud.