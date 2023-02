Logistikaettevõtte uuring: üle poole Eesti elanikest tellib kaupa e-poodidest

„Eesti elanikud teevad üldiselt veebipoest tellimise otsuse hinna põhjal. Kõige populaarseima kategooriana troonivad jätkuvalt ilu- ja tervisetooted, millele järgnevad moekaubad. Aina levinum on ka toidukaupade internetist tellimine,“ sõnas DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss.

Regulaarne e-ostleja tellib keskmiselt 3,7 pakki kuus

DPD e-kaubanduse uuringus selgus, et kõikidest Eesti e-ostlejatest soetab internetist regulaarselt ehk vähemalt korra kuus kaupu juba 52%, mis on kõrgem kui Euroopa keskmine (48%). Eesti regulaarsete e-ostlejate arv on eelmise aastaga võrreldes kümnendiku võrra kasvanud. „Eesti inimest viib veebipoodidesse kaupu soetama soodne hind, aja kokkuhoid ja mugavus osta kaupu kodust lahkumata. Enam kui pool Eesti regulaarsetest e-ostlejatest leiab, et internetist saab kauba odavamalt kätte, kui mujalt,“ tõi Kirss välja.

Eesti elanikud usuvad ka, et internetist kaupade tellimine on vähem stressirikas kui füüsilises poes ostlemine. „Kui praegu saab regulaarne Eesti e-ostleja ühes kuus keskmiselt 3,7 pakki, siis ilmselt tulevikus kasvab see number veelgi. Seda kinnitab tugevalt seegi, et ka toidukaupade veebist tellimine on pidevas kasvutrendis. Tänaseks tellib juba 43% regulaarsetest Eesti e-ostlejatest veebist ka toidukaupu. Ajal, mil internetist saab peaaegu kõik tooted endale mugavalt koju tellida, tahetakse üha vähem kulutada aega toidukaupluses käimisele,“ sõnas Kirss. Aina populaarsem on ka valmistoidu koju tellimine – seda teeb korra kuus ligi 70% regulaarsetest Eesti e-ostlejatest.

Nii teiste Euroopa riikide kui ka Eesti elanikud on enda jaoks tuttavatele veebipoodidele võrdlemisi truud. „84% regulaarsetest Eesti e-ostlejatest eelistab kaupu tellida veebilehelt, kus ta varem juba midagi tellinud on. See ilmestab nii veebipoe väga hea kasutajakogemuse tähtsust kui ka rahuolu logistikateenusega, et klient tahaks sinna uuesti pöörduda,“ selgitas DPD Eesti tegevjuht.

Inimeselt-inimesele platvormid koguvad populaarsust