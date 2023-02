Saksmaa suuruselt teine pank võtab krüptovaluutad avasüli vastu ja hakkab äriklientidele ka vastavat teenust pakkuma

Cointelegraphi saadetud teate järgi valis DZ Bank Metaco, et pakkuda oma äriklientidele digitaalseid valuutasid. DZ Banki juhtivtöötaja Nils Christopeit ütles, et Metaco Harmonize’i platvorm vastab nende nõuetele turvalisuse ja skaleeritavuse osas. „Selle tehnoloogia abil loodame luua püsiva ja kiiresti kasvava ärikoostöö ning meie klientidele atraktiivse lahenduse, mis vastaks ka digitaalsete valuutade ja detsentraliseeritud finantsinstrumentide nõuetele,“ lisas Christopeit.

Metaco müügijuht Craig Perrin kommenteeris samuti koostööd. Ta ütles, et Metaco infrastruktuur on spetsiaalselt loodud selleks, et toetada institutsioone, kes võtavad kasutusele digitaalsed varad ja osalevad digitaalsete varade majanduses. „Me oleme põnevil, et teatada sellest koostööst, sest see kinnitab veelgi Metaco kui Saksamaa turuliidri positsiooni, mida usaldavad mõned riigi suurimad pangad ja börsid.“