Freedom Finance Europe pakub investoritele eurodes säästudelt 2,5% aastas

„Intressimäärad on olnud madalad ja negatiivsed kümmekond aastat, kuid see on nüüd muutumas, mistõttu tahame anda oma klientidele võimaluse mitte ainult investeerida, vaid ka teenitud raha meie juures tõhusalt hoiustada. Kõrge intressimäär – 2,5% eurodes ja 3% dollarites säästude puhul – teeb ettevõtte Freedom Finance Europe säästukonto kasumlikuks alternatiiviks pangahoiusele ning võimaldab meie klientidel turu volatiilsuse ajal oma kapitali säilitada ja kasvatada. Soovime, et meie kliendid tunneksid end turvaliselt,“ ütles Freedom Finance Europe’i tegevjuht Jevgeni Tjapkin.