Järjekordne krüptoskeem paljastatud? Venemaa kodanikele esitati süüdistus üleilmses Ponzi skeemis

Neli Venemaalt pärit asutajat Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mihhail Sergejev ja Sergei Maslakov said süüdistuse, et nad mängisid võtmerolli skeemis, mille käigus koguti investoritelt ligikaudu 340 miljonit dollarit, selgub 22. veebruari USA justiitsministeeriumi (DOJ) avaldusest.

„Tänane süüdistus on pika uurimise tulemus, mis kestis kuid, et panna kokku kaasus, mille kohaselt viidi ellu sadade miljonite dollarite süstemaatiline vargus,“ ütles Oregoni ringkonna prokurör Natalie Wight.

Forsage oli end reklaaminud kui madala riskiga detsentraliseeritud finantsplatvormi, mis on ehitatud Ethererumi plokiahelale, mis võimaldas kasutajatel luua pikaajalist passiivset sissetulekut. Plokiahela analüüs näitas väidetavalt, et 80% Forsage’i investoritest on saanud tagasi vähem, kui nad olid platvormis investeerinud.