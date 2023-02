Eurooplastel on uus lemmikjook. Mehhiko ei suuda kange alkoholi nõudlust rahuldada

Kuigi numbrid on muljetavaldavad, seisab Mehhiko lõhkise küna ees. Kasvav nõudlus on süvendanud probleeme agaavitaime kasvatamisega ja saaki pole nõudluse katmiseks piisavalt. Agaavi küpsemine, nii et see on tekiila valmistamiseks sobiv, võtab umbes seitse aastat. „Tekiilatööstuses on tohutu agaavipuudus,“ sõnas uuringufirma Bernsteini analüütik Trevor Stirling.