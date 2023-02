Euroopa Liidu uus uuring: kanad tuleb puurist välja lasta

EFSA uuris kanade heaolu Euroopa Komisjoni soovil. Nimelt on plaanis liidus uuendada loomade heaolu seadusandlust. Toiduohutusameti sõnum on selge: „Kanu tuleks kasvatada vabapidamisel.“

Toiduohutusamet tuvastas puurikanade kasvatamisel mitmeid ohutegureid, näiteks liiga palju kanu ühes puuris, kõrge temperatuur ja vähe valgust. Amet tegi mitu ettepanekut, näiteks soovitati kanu mitte sandistada. Sageli kärbitakse nende nokki, et linnud üksteist nokkida ei saaks. „Õigete meetmete rakendamisel ei tohiks noka kärpimine olla vajalik,“ seisab EFSA ülevaates.

Linnud vajavad paremaid tingimusi

Euroopa Liit on üks maailma suuremaid linnulihatootjaid. Igal aastal kasvatatakse liha saamiseks umbes kuus miljardit broilerit, kellelt saadakse 13,3 miljonit tonni liha. 2022. aastal hindas liit, et senised loomade heaolu õigusaktid vajavad läbivaatamist. Üks põhjuseid selle taga oli „End the Cage Age“ rahvaalgatus, mis kogus 1,4 miljonit allkirja.