Norra e-pood saatis kliendile pärast negatiivse arvustuse kirjutamist kopsaka arve

Otsustas uue arvustuse kirjutada

Peagi pärast seda sai ta Modernelivilt uue e-kirja: „Teie tellimus on komplekteerimisel. Anname kohe teada, kui see on teele pandud.“ Kirjaga oli kaasas uus arve sama summaga – 2499 Norra krooni. „Uus arve saadeti lepingu rikkumise tõttu,“ kirjutas pood Emiliele. Poe sõnul jätkavad nad arve tasumise nõudmist, kuna Emilie oli avaldanud uue arvustuse, kuigi oli lubanud seda mitte teha.

Poel ei ole õigust nõuda arvustuse kustutamist

Norra tarbijakaitseameti juristi Nora Wennberg Gløerseni sõnul on tarbijal õigus raha tagasi saada, kui ta on toote õigesti tagastanud. „Poel ei ole õigust nõuda ebamõistlikke tingimusi,“ selgitas ta, lisades, et tarbijatel on õigus jagada internetis nii oma negatiivseid kui ka positiivseid kogemusi, ilma et see kuidagi tagasimakset mõjutaks. Samuti ei ole poel õigust kliendi nimel ilma tema nõusolekuta tellimust teha. „Teadaoleva info põhjal tundub poe käitumine täiesti mõistusevastane,“ kommenteeris Gløersen lõpetuseks.