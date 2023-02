Euroopa Liit karmistas Venemaa-vastaseid sanktsioone. Piirangud laienesid ka 87 inimesele

„Eesti ja Euroopa Liit töötavad jätkuvalt selle nimel, et sanktsioonid oleksid võimalikult tugevad ja tõhusad ning mõjutaksid neid sektoreid, millest Venemaa saab kõige rohkem tuge oma Ukraina-vastase agressiooni rahastamisel,“ ütles välisminister Urmas Reinsalu. Minister lisas, et see pakett ei saa olla viimane ning Eesti ja Euroopa Liit jätkavad sanktsioonide tugevdamist Venemaale.