Nord Streami plahvatuste uurimine on endiselt pooleli. Venemaa aga ei kahtle, kes süüdi on

ÜRO julgeolekunõukogu kokku kutsunud Venemaa avaldas koosolekul soovi, et plahvatuste uurimine oleks sõltumatu. Taani, Saksamaa ja Rootsi on enda sõnul aga Venemaad kogu aeg uurimisega kursis hoidnud. Nende sõnul oli plahvatuste taga teadlik sabotaaž. „Süüdlase väljaselgitamine on pooleli. Millal see selgub, ei oska öelda,“ seisis kolme riigi ühiskirjas. „Me teeme selle nimel tihedat koostööd.“