Poes pensionipakkujad tüütavad? LHV: see mõjub paljudele positiivse meeldetuletusena

Luminori pensionide tootejuht Karina Kukk sõnab, et Luminor teeb välimüüki selleks, et ühest küljest oma kliendibaasi hoida ja kasvatada ning teisest küljest motiveerida inimesi oma tulevikku investeerima, sealhulgas läbi pensionisammaste. „Seetõttu on pensionide välimüük meile jätkuvalt oluline tööriist klientideni jõudmisel,“ kinnitab ta.

Kukk lisab, et inimeste suhtumine välimüüki on aastatega oluliselt positiivsemaks muutunud. „Oleme varasemast palju rohkem sellele positiivset tagasisidet saanud,“ sõnab ta.

AS LHV Varahalduse kommunikatsiooni- ja turundusjuht Julia Raasuke ütleb, et pensionifondide tutvustamine väljaspool pangakontoreid on osutunud tõhusaks võimaluseks klientidega suhelda. „Pensioniks kogumine ei ole kõige lihtsam teema ning kogemus näitab, et iseseisvaks süvenemiseks inimestel napib soovi ja aega. Seega mõjuvad vestlused kaubanduskeskustes paljudele kui äratuskell ja positiivne meeldetuletus,“ sõnab ta.

Ka Raasuke ütleb, et oluline on, et inimesed mõtleksid oma tuleviku peale. „Kui suutsime inimeses tekitada huvi ning ta uurib kasvõi kodus iseseisvalt pensionivõimaluste kohta edasi, on see juba positiivne,“ kinnitab Raasuke.

Ta nimetab ka, et LHV pensionifond L on tänaseks Eesti suurim pensionifond, kuid ilma välimüügita ei oleks neil kunagi õnnestunud selleni jõuda.

Huvitava asjana toob Raasuke ka välja, et just pärast koroonaaega on inimesed taas altimad suhtlema.