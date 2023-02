Bernie Sanders tahab üle minna neljapäevasele töönädalale

Sanders viitas oma tviidis Suurbritannias tehtud uuringule, mille käigus leiti, et lühema töönädalaga töötajad on rõõmsamad ja ettevõtted samas kasumlikumad.

Neljapäevane töönädal on viimastel aastatel aina rohkem kõneainet leidnud. Näiteks selgus detsembris avaldatud Uus-Meremaa uuringust, et töötajad on nelja päeva jooksul palju produktiivsemad ja ettevõttele n-ö kasulikumad. Samuti vähenesid näiteks haiguspäevade arv. Uuringus osales 969 inimest 33 ettevõttes USA-st, Austraaliast, Iirimaalt, Suurbritanniast ja Uus-Meremaalt.