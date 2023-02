Kümned tuhanded Eesti boilerid astuvad Venemaa võimaliku ootamatu sammu vastu

Delfi Ärileht on Futugridist ka varem kirjutanud, kuid nüüd on ettevõtte futupistik saanud CE-märgise, mis tähendab, et nad on täitnud kõik nõuded, et masstootmine võiks alata ja toode inimesteni jõuda. Viimati nimetatu võtab aega veel mõni nädal. „Seni on neid testinud kolm S-i: sõbrad, sugulased ja sõgedad,“ naerab Futugridi kaasasutaja Toomas Valge. Märgise lõppraporti said nad kätte äsja.