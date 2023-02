Purtse tuulepark on peaaegu valmis elektrit tootma

Lüganuse vallas paiknev Purtse tuulepark on üle aastate esimene, mis Eestisse kerkib. Taastuvelektrit hakkavad seal tootma viis Vestase uut tuulikut, millest igaühe võimsus on kuni 4,2 megavatti.

Enefit Greeni vanemprojektijuht Janek Lillemägi sõnul allkirjastati leping tuuliku tootjaga täpselt aasta tagasi. „Tuulepargi ehitus jõudis 12 kuuga lepingu sõlmimisest kuni tootmisvalmiduseni ja see on erakordne tulemus. Meie eesmärk on võimalikult kiiresti taastuvelektrit turule lisada ning tänu headele partneritele saame lähiajal esimese kilovatti võrku anda,“ rääkis ta.

Lillemärgi sõnul eristab uusi tuulikuid seni Eestis kasutatud seadmetest uuem tehnoloogia ja efektiivsus. „Kõrguspiirangute tõttu on Purtse pargi tipukõrgus 150 meetrit, kuid tuulikute labad on selle juures võimalikult pikad ja ulatuvad maast vaid tosina meetrini. See teeb energia tootmise oluliselt tõhusamaks ja tarbijani jõudva rohelise elektri kogus on suurem,“ kirjeldas projektijuht.

Eesti esimene hübriidpark

Purtse tuulepargis toodetud elekter jõuab võrku Püssi alevi lähedal paikneva alajaama kaudu. Sel nädalal toimus edukalt ka alajaama pingestamine, mis tähendab, et olulised eeldused tootmise alustamiseks on täidetud. Nüüd järgneb süsteemi seadistamine ja testimine ning seejärel saab tuulepark tootmist alustada.

Tuulepargi kõrvale rajatavas päikesepargis on maaraamide tööd lõppenud ja paneelide raamidele kinnitamine läheb üha kiiremas tempos. Samuti on paigas üheksa komplektalajaama ning käimas kaablite ühendamine alajaamadesse. Paigaldustööd on plaanitud lõppema märtsis ja eesmärk on jõuda elektri tootmiseni päikeseenergia kõrgajaks.

Tuule- ja päikesepark kokku moodustavad Eesti esimese hübriidpargi, kus elektri võrku andmiseks kasutakse samu seadmeid, ühendust ja alajaama. See tähendab, et rajamine on nii majanduslikult kui ka keskkonna mõttes säästlikum ja elektrivõrgu ühendust kasutatakse paremini ära.

Enefit Greenil on praegu ehituses kuus tuuleparki ja neli päikeseparki, neist suurima hulga taastuvelektrit lisab Sopi-Tootsi tuulepark. Kokku annavad projektid elektriturule juurde ligi teravatt-tunni keskkonnahoidlikku ja soodsa hinnaga elektrit.