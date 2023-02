Kallas vs Helme. Energeetikas nagu siga ja kägu. Vaid ühes ollakse enam-vähem sama meelt

Energeetika ja majanduse teemaploki alguses ütles Helme, et 200 eurot megavatt-tunni eest, mis täna elektri eest maksta tuleb (viimase aja keskmine küll mõnevõrra soodsam – toim.) ei ole ühegi mõõdupuuga mõõtes odav. Samamoodi 2 eurot bensiini ja diisli eest (samuti täna soodsam sellest piirist – toim.). „Meie praegune valitsus on seda pealt vaadanud ja lasknud inimestel vaesuda ja ettevõtetel pankrotti minna. Pea kõikides riikides on palju enam tehtud ettevõtete aitamiseks,“ ütles Helme.