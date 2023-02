Pankrottidega on Eestis seotud mitu probleemi, millest üht hakati sel aastal lahendama

Eelmisel aastal möödus Eestis 30 aastat pankrotiseaduse vastuvõtmisest. Enam kui pooled ‒ mõnedel andmetel koguni kaks kolmandikku ‒ pankrotimenetlused on paraku lõppenud raugemisega. See tähendab, et pankrotipesad on varatud ning pankrotihalduri tasu maksmiseks, nõuete menetlemiseks ja vara tagasivõitmiseks neil raha pole. Nüüd, jaanuaris hakkas konkurentsiameti juures tööle maksejõuetuse teenistus, kes võitleb võimalike seadusrikkumistega, mis on pandud toime maksejõuetuse tahtlikuks tekitamiseks.