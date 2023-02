Eesti suurima joogitootja ja Eesti suurima spordiala koostöö astus kolmandasse kümnendisse

Jalgpalliliidu peasekretär Anne Rei rõhutas pikaajaliste koostöösuhete väärtust ja olulisust. „A. Le Coqi panus Eesti jalgpallikultuuri kasvatamisel on olnud väga oluline: A. Le Coq Arena on Eesti jalgpalli süda, kus on nii rahvusvaheline, kohaliku tippjalgpalli, harrastusjalgpalli kui ka fännikultuuri mõõde. Premium liiga on jällegi koduse meeste jalgpallipüramiidi tipp ja väljund rahvusvahelisele areenile, aga ka väljund kohalikele talentidele ja moodustab Eesti profispordimaastikust üle 70 protsendi,“ rääkis Rei.