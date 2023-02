Kristiine Prismas algasid renoveerimistööd. Pood saab uue välimuse ja laiema kaubavaliku

„Kristiine Prisma on üks meie vanemaid ja klientide poolt hinnatumaid kauplusi. Värskendame sel kevadel nii poe väljanägemist kui tootevalikut. Näiteks laiendame puu- ja juurvilja väljapanekut ning lisame uusi tootekategooriad lastekaupadesse, tuues need samas ka lapsevanemate jaoks mugavamalt kokku,“ selgitas Prisma Eesti maajuht Teemu Kilpiä.

Prisma jätkab kõigis oma kauplustes üle Eesti oma strateegiat parima hinnaga ostukorvi pakkumiseks. Prisma on olnud juba 20 korral Postimehe ostukorvi-uuringus kõige odavamat hinda pakkuv kauplusekett ning paaril korral jäänud esikolmikusse. „Praeguses majandussituatsioonis on hea hinnatase ja lai valikuvõimalus klientide jaoks järjest olulisem ja otsitud,“ märkis Kilpiä.

Prisma Peremarket AS tegutseb Eestis alates 2000. aastast. Ketil on üle Eesti ühtekokku 14 kauplust, mis pakuvad koos tugiüksusega tööd ligi 900 inimesele. Prisma on kõige laiema valiku ja kõige soodsama ostukorviga poekett Eestis, ePrisma on Eesti suurima valikuga veebipood. Prisma Peremarket kuulub kaubanduskontserni S-Grupp, mis tegutseb Eesti ja Soome turul.