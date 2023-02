Nokia muutis enda legendaarset logo. See on märk ettevõtte arengust

Logo muutus on esimene samm ettevõtte uuendamise ja innovaatlikumaks muutumise suunas. Lundmark asus Nokia juhina tööle 2020. aastal, kui ettevõtte oli suurtes majanduslikes raskustes. Selleks, et keerulisest olukorrast välja tulla, lõi Lundmark kolme etapilise strateegia, millest esimene ehk reset on nüüdseks tehtud. Järgmine etapp, mis kannab nime accelerate (eesti keeles kiirendama) on Lundmarki sõnul praegu algamas.