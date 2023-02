Eesti vanim leivatootja läks gaasiküttelt üle uuele küttele

Leiburi tegevjuhi Ott Neeme sõnul on Leiburile jätkusuutlikult ja väikse süsinikujalajäljega leivatoodete tootmine äärmiselt oluline. „Kaugküttele üleminek toetab meie samme olla rohelisem ja tagab lisaks loodushoiule ka varustuskindluse,“ sedastas ta.



Neeme lisas, et Leiburis hoolitakse homsest. „Vaatame alati tulevikku: see tähendab, et püüame leida kogu tootmisahelas jätkusuutlikumaid lahendusi ja tagada, et tugev leivakultuur areneb üha edasi ka järgnevatel aastakümnetel,“ lisas ta.

Soojusettevõtte Utilitas Tallinn juhatuse esimees Robert Kitt märkis, et Utilitasel on suur rõõm Leiburi tootmishoone kaugküttega liitumise üle, sest sellega panustatakse koos linnaruumi rohelisemaks muutmisesse ning süsinikuheite vähendamisesse.

„Tööstussektor on pikalt kasutanud hoonete kütmiseks maagaasi, kuid viimastel aastatel otsitakse jätkusuutlikumaid lahendusi, nagu loodussõbralik kaugküte,“ selgitas Kitt. Ta lisas, et nii tarbijate kui ettevõtjate jaoks on teenuste ja toodete vähene keskkonnamõju saanud iseenesestmõistetavaks väärtuseks.

Utilitase kliendid iseloomustavad kaugkütet ennekõike kui varustuskindlat, ohutut ja mõistliku hinnaga lahendust, mis vastab igati nende ootustele. „Rahulolu kaugkütteteenusega on meie klientide seas 94 protsenti. See on väga hea tulemus, eriti kui võtame arvesse teist aastat vältavat energiakriisi ja selle mõju kõigi kütteviiside hindade tõusule,“ sedastas Kitt.