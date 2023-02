Robotkuller hakkab Viljandi haigla hoonete vahel analüüside materjale transportima

Esimese 9 kuu jooksul, mis äri on iseseisvalt tegutsenud, ulatus müügitulu 98 420 euroni. Samal ajal ulatusid kulutused miljonitesse eurodesse, mis tähendas kokkuvõttes 3,4 miljoni euro suurust puhaskahjumit. Sealhulgas oli EBITDA (ettevõtte kasum enne intresse, makse ja amortisatsiooni) 2,5 miljonit eurot miinuses. Detsembri lõpu seisuga oli ettevõtte kontol alles 1,77 miljonit eurot.

Samas on nüüdseks on kasutuses rohkem sõidukeid, kui prognoositi. Aruandeperioodi lõpuks on Clevon AS-i robotkullerid avalikel teedel tarneid tehes läbinud üle 20 000 kilomeetri, toodetud ja aktiivses kasutuses oli aasta lõpuks 20 mehitamata robotkullerit CLEVON 1 (prognoos 15 sõidukit). Sõidukeid kasutati nii testimiseks kinnisel testplatsil kui ka pilootprojektides Eestis, teistes Euroopa riikides ja USA-s.