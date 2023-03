Hüpoteeklaenu kliendilood. Kasvulaenu abil saab ettevõtte tegevust kordades kiiremini kasvatada

Rico OÜ alustas küünalde tootmisega viis aastat tagasi elumaja garaažist. Nüüd on ettevõttes kuus töötajat ja tegutsetakse 240-ruudusel rendipinnal. Ettevõttel, kes toodab küünlaid Amii brändi nime all, on praeguseks ligi 200 erinevat tooteartiklit ja tooteid müüakse lisaks oma e-poele ka näiteks Apollos, Selveris, Prismas, Olerexis, Coopis, Stockmannis ning Tallinki laevadel.

Kõige rohkem ostetakse küünlaid talvel ja jõulude-eelsel ajal. Selleks et novembris kaup lettidele jõuaks, alustatakse ettevalmistustöödega juba jaanuaris. Et toodete müügitsükkel on pikk, siis jõuti kiirelt arusaamiseni, et ainuüksi omavahenditest kasvamiseks ei piisa. Seetõttu otsiti täiendavaid vahendeid, et tooteid aasta jooksul lattu ette toota.

Võimendus kinnisvara tagatisel laenuga

Hüpoteeklaenuni jõuti Rico OÜ esindaja Reimo Nebokati sõnul sotsiaalmeedias nähtud reklaami kaudu. Kuna ettevõtte käsutuses oli garaaž, mida oli võimalik kasutada tagatisena, siis tundus kinnisvara tagatisel laen igati loogiline samm eesmärkide rahastamiseks, seda enam, et ettevõttel ei olnud tol hetkel veel suuri finantsnumbreid ette näidata.

Hüpoteeklaenuga sujus suhtlus algusest peale. „Eriti meeldis see, et me ei pidanud kliendihaldurile pikalt oma äriloogikat selgitama, vaid ta sai kiirelt aru, millega on tegemist,“ ütleb Nebokat, lisades, et Hüpoteeklaenu haldur mõtles aktiivselt kaasa ja kogu suhtumine oli väga professionaalne ning asjatundlik.

Esimene laen ettevõtte tegevuse rahastamiseks võeti Hüpoteeklaenult neli aastat tagasi. Praeguseks on ettevõte taotlenud ka kasvulaenu, et oma eesmärke veelgi toetada ja kasvu kiirendada.

Mõeldes Hüpoteeklaenule, ütleb Nebokat, et tegemist on väga personaalse laenuandjaga ning kõigi nende aastate jooksul on ta saanud suhelda ühe ja sama halduriga, kes on ettevõtte tegevusega juba hästi kursis. Positiivne on ka see, et laenuandja uskus nende ideesse, julges võtta riski ja tulla kaasa. Muidugi oli oma roll ka kiirel otsustamisel.