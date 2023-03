Hüpoteeklaenu kliendilood. Julgelt unistades saavad ka suured ideed teoks

Loomeinimeste seas tuntud maja kohal valitsesid juba mõnda aega teadmatuse pilved. Linn soovis maja maha müüa, kuid oksjonid ostjaid kohale ei meelitanud. Nii otsustaski juba aastakümneid selles majas tegutsenud ja viimasel enam kui kümnel aastal ka maja tegevust juhtinud Margus Nikopensius, et teeb linnale pakkumise see ise ära osta. Eelmise aasta lõpus saigi temast Narva maantee 101 aadressil asuva hoone uus omanik.

Hüpoteeklaenuni jõudis Nikopensius enda sõnul suuresti juhuse tahtel. Kohe alguses oli selge, et maja ostu rahastamiseks on vaja võtta ka laenu. Pärast oksjoni võitu küsis ta laenupakkumised mitmest kohast. Kui lõpuks oli sõelale jäänud kaks pakkumist, otsustas ta Hüpoteeklaenu kasuks.

Mõistev, vastutulelik ja kiirelt tegutsev laenuandja