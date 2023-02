FOTO | Inimesed seisid massiliselt ukse taga. Maksuamet jagab selgitusi

MTA klienditeeninduse valdkonnajuht Heli Kullamaa selgitab, et tuludeklaratsiooni esitamise esimestel nädalatel mitmekordistub nende juures alati nii kõnekeskustesse pöördumiste arv kui ka klientide hulk büroodes. „Põhilised kliendid on mitteresidendid, kes on Eestisse tööle ja elama asunud ning soovivad nüüd oma tulusid deklareerida ning ka residentsust täpsustada ja määrata,“ sõnab Kullamaa. Peale mitteresidentide on nende hulgas oluliselt ka eestlasi, kellel on täpsustavaid lisaküsimusi ja kes soovivad esitada tuludeklaratsiooni teenindaja abiga büroos.