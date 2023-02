Venemaale seatud keeld lõpetab totra olukorra

„Venemaa ettevõtted on varem aeg-ajalt gaasihoidlate mahtu reserveerinud ja pole seda hiljem kasutanud ning see takistas Euroopa Liidu ettevõtetel mahu kasutamist,“ selgitasid ametnikud. Mõnele liidu riigile oli seetõttu tekkinud suurem hätta sattumise oht. Keeldu oli vaja, et Venemaa ei suudaks gaasitarneid n-ö relvana kasutada ja turul ei oleks manipulatsiooniriski, on kirjas juriidilises tekstis, mille Euroopa Liidu ametnikud avaldasid.