NULA inkubaator lahendab ühiskondlikke probleeme. Sobiva rahastuse leidmine pole aga kergemate killast

NULA on tegutsenud seitse aastat. Heateo Sihtasutuse juhi Pirkko Valge sõnul tehakse NULA inkubaatorit koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga, kellel oli varasemalt avatud voor, kuhu sai saata innovaatilisi ideid. „Heateos tegeleti esimesed kümme aastat sellega, et ise neid innovatiivseid ideid käivitada, aga me jõudsimegi arusaamiseni, et tegelikult neid ideid hakkab juba aina rohkem jõudma meieni väljastpoolt meeskonda. Oleks abiks, kui oleks suur konkurss, et tõmmata sellele teemale tähelepanu ja tuua ideed korraga ühte arenguprogrammi, et siis neid ühtselt toetada, selgitas Valge, kuidas idee sündis. Konkursil osalejaid toetatakse koolituste ja mentoritega.

Valge lisas, et esimest NULA kampaaniat tehes mõtlesid nad nii-öelda köögikujundile, kuna köögis toimuvad arutelud, mida peaks muutma. „Mõtlesime, et plakatid võiks panna kõikidesse köökidesse, kuna seal toimuvad jutuajamised, mis on ühiskonnas valesti ja mida peaks muutma.“ NULA projektijuht Agnes Kangur lisas, et sõnum, mida üritatakse kampaaniaga aastast aastasse edasi anda idee korjeaajal on, et igaüks võib ühiskonnas midagi ära teha. „Ei pea ootama seda, et keegi teine teeks, tee parem ise.“