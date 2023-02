Elektripakette puudutavad küsimused tekitavad tarbijates segadust. Loe, kuidas teha teadlikke otsuseid

Elektrituru kiiresti muutuvas olukorras, kus elektrimüüjate poolt on lisandumas uusi pakette ning erinevad lisatasud ja marginaalid võivad ajada segadusse, juhib TTJA tähelepanu, et tarbijad ei kaotaks valvsust nii lepingutingimuste kui ka enda õiguste osas. Et vabal elektriturul hästi toime tulla, tuleb elektrilepingu sõlmimisel olla tähelepanelik ja teha piisavalt eeltööd.