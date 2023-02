Ministeerium toetab ettevõtete varustuskindluse tagamist 20 miljoni euroga

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkuti sõnul on tööstusettevõtted sageli piirkonna suurimateks tööandjateks, mistõttu on nende ellujäämisele kaasa aitamine varustuskindluse tagamise kaudu riigile oluline. „Kuigi tänavune talv oli mahe ja gaasitarbimist õnnestus kiiresti vähendada, siis pikaajaliselt on ettevõtetel vaja investeerida varustuskindluse tagamisse ja energia tõhusamasse kasutamisesse. Nii ei tule ka järgmistel talvedel oma tootmise ja vajamineva energia pärast muretseda. Toetuse abil saavad ettevõtted vahetada energiaallikat, liituda kaugküttega ning soetada generaatoreid ja salvestustehnoloogiaid,“ tõi minister esile.