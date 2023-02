Energiaturu ülevaade: külmalaine energia hinda liialt ei tõsta

Nädala keskmine gaasihind oli 50,2 €/MWh (-1,8 €/MWh võrreldes eelmise nädalaga). Maagaasi hind on langenud 18 kuu madalaimale tasemele hoolimata sellest, et ilmaprognoosid ennustavad külmemat perioodi. Saksamaal on temperatuurid tavapärasest üle kolme kraadi külmemad, Prantsusmaal koguni kuni 5 kraadi madalamad. Põhjamaadesse prognoositakse selleks nädalaks samuti 5 kraadi tavapärasemast külmemat ilma, kuid külmalaine on oodatust lühem ja juba järgmine nädal lõpeb prognooside järgi normist kaks kraadi soojemalt. Hinna hoiavad madalal tavapärasest kõrgemal tasemel täidetud hoidlad, veeldatud maagaasi tarned ja madalamad kütusehinnad

Tulevale talvele mõeldes on seis võrdlemisi hea, sest saavutamisel on ka eesmärk lõpetada kütteperiood hoidlate täituvusega tasemel üle 50%, olles hetkel 62% juures. Lisaks energiajulgeolekule võimaldab see prognoosida ka soodsamaid hindu. Juhul, kui Euroopa suudaks sellist taset hoida, muudaks see pikas perspektiivis loobumise Venemaa fossiilkütustest oluliselt lihtsamaks, kuid praegu on veel vara hinnata, kas see eesmärk on realistlik. Eelkõige seetõttu et järgmine talv ei pruugi nii pehme olla.