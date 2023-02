Urmas Sõõrumaa siseneb üleostuga autorendiärisse

Forus Internationalil oli omaniku sõnul juba ammu planeeritud inimestele autorenditeenust pakkuma hakata. „Anname igaühele võimaluse oma seisvat autot lühemaks või pikemaks ajaks välja rentida,“ selgitas Sõõrumaa. „Aga mitte ainult autot, samuti tasub suhtuda ka teistesse asjadesse, mis nõuavad hoiustamiseks mõttetult kalleid ruutmeetreid ja kasutuid ressursse. Meie kulude poolel ilutsevad suuremas osas kasutud kulunumbrid, mis on kinni asjade all, mida me kasutame äärmiselt vähe või harva. Usun, et inimeste suhe ka enda valduses olevasse kinnisvarasse muutub mõistlikumaks kasvõi sellepärast, et kergendada meie armsa maakera koormust,“ lisas ta.



Autolevi asutaja ja tegevjuhi Tauri Kärsoni sõnul seisab isiklik auto keskmiselt 90% ajast, samas kui liisingu ja kindlustuse eest tuleb igal aastal täielikult maksta. „Autolevi abil saavad autoomanikud autorendiga teenida üle 1000 euro lisatulu kuus,“ kommenteeris Kärson ja näitlikustas, et kümneks päevaks välja renditud auto katab sellega seotud ühe kuu püsikulud. „Auto saab platvormil turvaliselt rendile anda mõnest tunnist mitmete kuudeni. 2022. aastal rentisid kasutajad Autolevi platvormi vahendusel oma autosid välja rohkem kui poole miljoni euro väärtuses ja see number kasvab stabiilselt,“ märkis Kärson.



Tänaseks on Autolevist kasvanud regiooni suurim autorendiplatvorm, millel on 50 000 kasutajat Eestis, Lätis ja Soomes. Valikus on üle 2000 auto. „See areng on toimunud tänu varajastele ingelinvestoritele ja rohkem kui 200 Funderbeami toetajale, keda kõiki oma panuse eest tänada soovin,“ sõnas Kärson. „Autolevi ambitsioon on jätkata kasvu nii kasutajate kui ka turgude osas ja muuta inimeselt-inimesele autorentimine sõiduki omamise loomulikuks osaks. Koos Forus Internationaliga saame Autolevi teenuse ka läbi äpi kättesaadavaks teha ja veelgi kiiremini liikuda meie visiooni realiseerimise suunas,“ lisas Kärson.



Forus Internationali juhi Eduard Dubrovski sõnul ei ole auto rentimine teenusena küll turul unikaalne, ent oluline on, kuidas seda lahendust pakkuda. „Forus Internationali platvorm on loodud visiooniga teha klientidest ja partneritest selle kaasomanikud. Selleks kingime igaühele, kes platvormilt teenuseid ostab või müüb, US-i Tokeneid. Igaüks, kes on US-i Tokeneid teeninud, on ka meie omanikeringis ja tulevikus liituvad sellega ka kõik Autolevi kasutajad. See annab otsevõimaluse kujundada platvormi arengut ja saada osa selle eduloost. Me soovime luua teenuseid oma omanike soovide kohaselt ja Autolevi inimeselt-inimesele rendimudel kannab seda filosoofiat ideaalselt,“ lisas Dubrovski.



Forus platvorm lansseeriti 2022. aasta aprillis ja see teenindab tänaseks rohkem kui 200 000 klienti kolmes riigis. Platvormiga on tänaseks liitunud üle 10 000 taksojuhi Balti riikidest, kes on teinud üle 1,5 miljoni sõidu. 2023. aastal on plaanis laieneda kolme riiki ja lisada platvormile veel kuni kaks teenust.