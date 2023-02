Ajujaht otsib Eesti järgmist idulugu

„Ajujahi programm annab iduettevõtetele hoogu fast scaling metoodikaga, mis hoiab äriarenduse tempot ning aitab tiimid rahastuse leidmiseni. Sellega kindlustame ja toetame tugevamaid iduettevõtteid, kes loovad meie ühiskonnas väärtust,“ rääkis Peeterson ning lisas, et tänu ideekonkursist edasi liikumisele ühtlustus ka tiimide tase. See omakorda tähendas meeskondadele rohkem kogemuste vahetamist, ambitsioonikamaid kaaslasi, kuid ka tugevamat konkurentsi telesaate auhindade võitmiseks.

„Sarnaselt eelnevatele aastatele ootame meeskondasid looma idulugusid erinevatest sektoritest, kuid eelkõige ootame neid, kes loovad uut väärtust. Ajujahi kiirendis saame kõige paremini aidata neid, kes on idee faasist juba välja kasvanud ja soovivad abi äriarenduses ning investorvalmiduse saavutamisel. Kindlasti on oodatud kandideerima ka süvatehnoloogia ehk deeptech ettevõtted, kes on toote turul juba valideerinud,“ selgitas Startup Estonia juht.

Kandideerijatest valitakse Ajujahi programmi 20 tiimi, kes kõik läbivad täiemahulise kiirendiprogrammi, mille lõpp-eesmärk on aidata alustavad ettevõtted investorvalmiduse ja skaleeritava ärini. Ajujahi programmi üks kõige suuremaid väärtuseid on personaalne mentorlus, mille puhul leitakse igale tiimile nende ärispetsiifikast ja valdkonnast lähtuvalt sobiv mentor, kes suunab ja nõustab meeskonda terve kiirendiprogrammi vältel. Televooru jõudnud tiimid saavad võimaluse testida oma äriideed ka väljaspool Eestit.

SEB Baltikumi strateegiajuht Andra Altoa leiab, et Ajujahi programmi poolt pakutavat võimalust – aidata iduettevõtted investorvalmiduseni – tasuks maksimaalselt ära kasutada, sest turg on muutunud ettevaatlikumaks ning on arvatud, et tegu on viimase kümnendi halvima ajaga raha kaasamiseks.