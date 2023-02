Kadri Simson energiakriisist: võitsime esimese lahingu, kuid sõda pole veel lõppenud

EL elas 2022. aasta üle

Euroopas tekkis pärast Ukraina sõda paanika. Gaasi hind tõusis ja liikmesriigid muretsesid, kas Euroopal jätkub gaasi talve üleelamiseks. Talv osutus aga oodatust soojemaks ja on seni möödunud suuremate probleemideta. „Täna võime öelda, et Venemaa väljapressimine ei õnnestunud,“ teatas Simson, lisades, et Euroopal on kütteperioodi lõpus gaasihoidlad tõenäoliselt üle 50% täis. Seda on kaks korda rohkem kui aasta tagasi.