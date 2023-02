Meretuulepargi arendaja läheb valitsuse vastu kohtusse

Valitsus otsustas võtta looduskaitse alla Neugrundi madaliku, et tagada sealse unikaalse meteoriidikraatri puutumatus ning hoida väärtuslikku mereelustikku ja linnustikku. Sellega seoses ei saa sinna meretuuleparki rajada Neugrundi OÜ, kirjutas Delfi Ärileht 17. veebruaril. Loe lugu siit .

Keskkonnaminister Madis Kallas tõi looduskaitseala loomise vajalikkust põhjendades välja, et Neugrundi meteoriidikraater on rahvusvahelise tähtsusega loodusobjekt. „See on maailmamere teadaolevalt kõige paremini säilinud meteoriidikraater,“ lisas Kallas. „Neugrundi madalikul vajavad kaitset ka mitmekesise elustikuga karid ning seal peatuvad ohustatud ja väheneva arvukusega rändlinnud nagu järvekaur, punakurk-kaur, aul ja hahk.“