Inbank lõpetas 2022. aasta rekordkasumiga

„Inbank lõpetas 2022. aasta järjekordse tulemusliku kvartaliga, ehkki tegutseme endiselt ebakindlas keskkonnas. Kasvav inflatsioonisurve on toonud kaasa järsu intressitõusu esmalt Poolas ja seejärel kogu eurotsoonis. Tõusvad intressimäärad on viimastel kvartalitel hakanud Inbanki tulemusi negatiivselt mõjutama,“ selgitas Inbanki tegevjuht ja juhatuse esimees Priit Põldoja.

Inbanki 2022. aasta neljanda kvartali müügimaht oli kokku pea 135 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes 4% vähem. Inbanki kogu 2022. aasta müügimaht oli kokku 535 miljonit eurot, mis on eelnenud aastaga võrreldes 7,5% rohkem. Tugeva tulemuse tegi autode täisteenusrendi tütarettevõte Mobire, kellega koos kasvas Inbanki aastane müügimaht 10% ehk 577 miljoni euroni. Peamine müügikasv tuli järelmaksu valdkonnast, mille maht oli ligi 337 miljonit eurot.

„Energiahindade tipptaseme ja intressimäärade järsu tõusu juures on toimunud väike nihe tarbimises. Olusid arvesse võttes on nii tarbimiskulutused kui ka maksekäitumine siiski püsinud tugevana,“ täpsustas Inbanki juhatuse esimees.

„Intressimäärade tõus on mõjutanud ka Eesti tähtajaliste hoiuste intresse. Möödunud aasta novembris tõstsime Inbanki tähtajaliste hoiuste intressid rekordtasemele, et vastata paremini klientide ootustele. Meie aastase hoiuse intress on tänaseks 2,8%, mis on Eestis turu parim,“ kirjeldas Põldoja hoiuseportfelli kasvu tagamaid. Inbank kaasab hoiuseid nii Eestis, Saksamaal, Austrias kui ka Hollandis.