Leedu Ignitis tahab dividendideks jaotada kokku üle 90 miljoni euro

Praeguse 20,05 eurose hinna pealt teeb see dividenditootluseks ligi 6,2 eurot. Pool dividendist maksti välja mullu ning teise poole osas on veel tarvis aktsionäride otsust.

Ettevõte investeeris eelmisel aastal oma Green Generation roheenergia võimsustesse ja energiataristusse kokku 521,8 miljonit eurot, mis on 2,2 korda rohkem kui 2021. aastal. See on ettevõtte ajaloo suurim investeeringute maht ühe tegevusaasta jooksul. Leedus tehtud investeeringud ulatusid 412,1 miljoni euroni, mis on ligi kaks korda rohkem kui eelmisel aastal.