Eestlaste ambitsioonikas plaan maailma suurimal turul. Õnnestumise korral sünnib Eesti suurim ettevõte

Mõni aasta tagasi marssisid Trigon Capitali omanik Joakim Helenius ja projektijuhtimise osakonna juht Rando Tomingas sisse Tartu ülikooli teadlaste uksest ja rääkisid neile putukate kasvatamise ideest. Plaan oli loomasöödas kalajahu putukajahuga asendada. Noor doktorant Sille Holm sai ülesande Trigon Capitali meeste ideega tööle hakata. Holmi sõnul on harukordne, et põllumajandusettevõte tuleb teadlaste juurde ja annab neile vabad käed muuta oma uuringud tooteks ning tagab selleks ka rahalise stabiilsuse.

Vahepeal loodusteaduste doktoriks saanud Holmi töölaud on sellest aastast juba Trigon Capitalis. Lisandunud on chief scientific officer’i (teadusdirektor) ametitiitel. Ta tegeleb uute biotehnoloogiliste põllumajandustoodete väljatöötamisega. Need peaksid tegema Trigon Capitali idufirmadest Eesti suurimad ettevõtted. Arendatakse viit-kuut iduettevõtet. Rääkida saab kahest, sest nende puhul terendab juba valmis toode.