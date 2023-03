Kas Wise võiks hakata ettevõtteid üle ostma? Käärmann: eks ikka hoiame silmad lahti, aga selleks peaks põhjus olema

Tehnoloogiasektori langus pole tekitanud aga Wise'is huvi, et äkki saaks mõnda firmat odavamalt üle ostes äri laiendada. „Kui meil on väga selge kasutusjuht, siis kindlasti kaalume seda. Aga sellist tungi meil ei ole tekkinud, et kui ettevõtted on hästi odavad, siis peaksime selle tõttu rohkem laienema. Proovime ikkagi kuulata, mida on meie klientidel vaja ja kas neil on seda vaja just meie käest saada või saavad seda kuskilt mujalt.“