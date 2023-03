Kehv üllatus: Eesti majanduslangus oli oodatust sügavam

Majanduslangus on seega enam kui kaks korda sügavam kui prognoosis Eesti Pank , kes ootas mullusest 0,5% majanduslangust.

Kasvasid vaid üksikud tegevusalad

Peamine majandust pidurdav tegevusala oli info ja side. Negatiivselt panustasid majandusse ka kõik ülejäänud suuremad tegevusalad: kinnisvaraalane tegevus, ehitus, töötlev tööstus ja kaubandus. Sageli üheks majanduse mootoriks olev kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus oli samuti tuntava negatiivse mõjuga. „Kuigi paberil näitavad ettevõtted tugevat kasvu, on see tingitud kiirest hinnakasvust, mille mõju kõrvaldades on majanduse mahud siiski langenud,“ selgitas Müürsepp.