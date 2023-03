NULA inkubaator ootab maailma muutvaid ideid

„Algab Nupukate Lahenduste inkubaatori 8. hooaeg. Varasemad aastad on näidanud, et Eestis on väga palju inimesi, kes soovivad lahendada probleeme, mida nad on ühiskonnas märganud. Kui soovid pakkuda lahendust mõnele probleemile, siis NULA inkubaator on just selleks loodud, sest on Eestis ainuke inkubaator, mis on suunatud ühiskondlike algatuste arendamisele,“ kommenteeris SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juht Anneli Roosalu.

NULA inkubaatori projektijuhi Agnes Kanguri sõnul on NULA programm üles ehitatud nii, et see sobiks ka neile, kes pole varasemalt ei kodanikualgatuse ega ettevõtlusega kokku puutunud. „Kõige olulisem on uudne idee ja läbimõeldud lahendus. Oskused, kuidas algsest ideest toimiv lahendus kasvatada, tulevad programmis pühendunult osaledes. Aastatega on esitatud ligi 600 ideed, nüüd ootame sinu maailma muutvat ideed!“ lisas Kangur.

Ideest lahenduseni

Poole aasta pikkuse koolitus- ja arendusprogrammi käigus aitab NULA kasvatada algsetest ideedest toimivad lahendused. Inkubaatori fookus on idee testimisel ja arendamisel, lisaks õpitakse teenusedisaini, mõju mõõtmist, kommunikatsiooni ja rahastuse kaasamist. See kõik toimub oma ala tippspetsialistidest koolitajate ja mentorite käe all, eelmisel aastal olid mentorid sellistest tunnustatud ettevõtetest nagu Veriff, Pipedrive, Wise, Klaus ja Playtech.

„Saime eelmisel aastal kogemuse, kui palju häid ühiskonda edendavaid ideid Eesti inimestel on ja kuidas neid parimal moel aidata. Seetõttu on hea meel olla ka sellel aastal NULA toetajate professionaalses ringis ning kutsume kõiki olema julged ja oma ideid taotlusvooru esitama. Teame ju, et idee üksi ei maksa midagi – sellest tuleb rääkida ja asuda seda reaalselt ellu viima,“ julgustas Luminori äripanganduse juht Marjan Savtšenko.

Oma ettevõtet olema ei pea

NULA inkubaator on ellu kutsutud, et aidata nutikalt lahendada ühiskondlikke probleeme ehk anda vastused ja lahendused küsimusele „Mis on pildil valesti?“.