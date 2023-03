Tööampsude pakkujad tülis: GoWorkaBit soovib, et konkurent nime ära vahetaks

Workbite saatis seepeale välja teate, kus lubab n-ö lõpuni võidelda. „On ilmselge, et meie raadioreklaam, kus me reklaamisime, et WorkBite Recruiting maksab sama töö eest kõrgemat tunnitasu, pani Vanaselja ettevõtte keerulisse olukorda ja tema poolne lahendus on meie vastu ebaõiglaselt kohtusse minna,“ kirjutas firma üks asutajatest Kreete Juurak.