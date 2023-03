Tõnu Mertsina: mullu vähenes EL-is ainsana Eesti majandus

Rootsis ja Soomes ka keeruline olukord

Euroala majandus on sügisel oodatust veidi paremas seisus. Energiakriis ei ole küll täielikult kadunud, kuid see on praeguseks leevenenud. Nõrgemas seisus ja viletsama väljavaatega on Rootsi majandus ning ka Soomele ootame selleks aastaks kerget langust. Eesti tööstusettevõtete tellimuste vähenemine on süvenenud. Tootmise ja ekspordi väljavaade esimeses kvartalis küll veidi paranes, kuid see on jätkuvalt nõrk ja ebakindel. Samuti on suurenenud ettevõtete osakaal, kelle jaoks ebapiisav nõudlus on peamiseks äritegevust piiravaks teguriks.