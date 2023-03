Mihkel Nestor: majanduslangus jääb tõenäoliselt kestma ka 2023. aasta esimeses pooles

Majanduslik mõõnaperiood on tabanud Eestit palju raskemini kui peamisi kaubanduspartnereid Soomet ja Rootsit, ent ka teisi Baltimaid, ütles Nestor.

„Uuendatud andmete kohaselt algas majanduslangus Eestis ka seni arvatust varem, juba eelmise aasta II kvartalis. Eesti inflatsioon oli mullu kõrgeim kogu Euroopa Liidus ja koos intressimäärade tõusuga on see selgelt nõrgestanud majapidamiste võimet jätkata senises mahus tarbimist,“ märkis Nestor.

Suurimaks on kujunenud tööstustoodangu langus, mis on seotud Eesti eksportiva tööstuse tiheda seotusega Põhjamaade ehitusturuga.

Majanduslangus on seega enam kui kaks korda sügavam kui prognoosis Eesti Pank, kes ootas mullusest 0,5% majanduslangust.

Kasvasid vaid üksikud tegevusalad

Peamine majandust pidurdav tegevusala oli info ja side. Negatiivselt panustasid majandusse ka kõik ülejäänud suuremad tegevusalad: kinnisvaraalane tegevus, ehitus, töötlev tööstus ja kaubandus. Sageli üheks majanduse mootoriks olev kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus oli samuti tuntava negatiivse mõjuga. „Kuigi paberil näitavad ettevõtted tugevat kasvu, on see tingitud kiirest hinnakasvust, mille mõju kõrvaldades on majanduse mahud siiski langenud,“ selgitas Müürsepp.