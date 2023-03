Peeter Koppel: majanduse häirekella veel kõlistama ei hakkaks

„Kui vaadata langust proportsioonis inflatsiooniga, siis nendin ma, et „eimidagi erilist.“ See muidugi ei tähenda, et inflatsioon eriline ei oleks – on küll! Majanduses toimuvast aru saamiseks vaataks ma täna pigem seda, mis tööturul toimub. Seni, kuni tööhõivega on lood enam-vähem, mina mingit häirekellukest kõlistama ei hakkaks,“ ütles Koppel.