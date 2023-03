Eesti Panga ökonomist: kuigi majandus mullu langes, on olukord siiski keskmine

Ekspordi kahanemise taga on erinevad tegurid: kasvanud energiahinnad, halvenenud toorainete kättesaadavus, vähenenud nõudlus sihtturgudel jne. Majanduslangusele vaatamata on kiire hinnatõus hoidnud palgatõususurvet, mistõttu on tööjõu ühikukulu kiirelt kasvanud. Samas ei jää ka ettevõtete kasumite kasv sellele palju alla. See omakorda tähendab, et Eestis on tootmiskulu hoogsalt tõusnud, mis võib ohustada konkurentsivõimet ning tulevast majanduskasvu.

Tööstusettevõtete detailsemad andmed näitavad, et tööstussektoris on majandusele suurima mõjuga puidutööstuse ja sellega seotud harude langus. Ühest küljest on halvenenud puidu impordi võimalused, kuid teisest küljest on muutunud ka nõudlus sihtturgudel. Intressitõus pidurdab ehitussektori arengut ja samuti on vähenenud nõudlus teatud toodete järele, mis muutusid populaarsemaks just koroonaajal. Tööstusharusid vaadates näib veidi paremini minevat elektroonikatööstusega seotud harudel.

Ajalooline keskmine

Langusele vaatamata on majanduse olukord äritsükli näitajate põhjal ajaloolise keskmise lähedal. Ettevõtete küsitluste põhjal oli tööjõupuudus firmadele veel mõne aja eest tõsiseks probleemiks, kuid see on taandunud mineviku keskmisele tasemele. Näiteks tööstusettevõtetest tajus 2021. aasta lõpus tööjõupuudust suurima probleemina 37% ettevõtetest, kuid teenindusettevõtetest vaid veerand. 2023. aasta alguseks oli see näitaja nii tööstus- kui ka teenindusettevõtetes keskmiselt 16%. Samuti olid 2021. aasta lõpus tööstusettevõtete tootmisvõimsus väga intensiivselt rakendatud, kuid praeguseks on ka see näitaja jõudnud pigem stabiilse kasvuaja tasemele.

Teiste sõnadega on majanduskasv küll kokku tõmbunud, kuid varasem tase meenutaski pigem ülekuumenemist. Majanduse praegune seis on küll varasemast halvem, kuid minevikuga võrreldes pigem keskmine. Sellest annab tunnistust ka tööpuudus, mis püsis neljandas kvartalis tööjõu-uuringu andmetel veel küllaltki madal.