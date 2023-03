E-residentsuse endine juht hakkab tegelema rahapesu tõkestamisega

Haav, kellel on põhjalikud teadmised rahvusvahelistest turgudest ning üle kahe aastakümne pikkune kogemus IT-ettevõtetes müügi ja kasvu alal, liitub Salviga Eesti e-residentsuse programmi tegevjuhi kohalt. Endises rollis tegutses ta alates 2021. aasta jaanuarist. Enne seda oli ta pea neli aastat finantstehnoloogia ettevõtte Monese juhtkonnas.

„Senine karjäär on andnud mulle suurepäraseid kogemusi organisatsioonides, mis on oma ärikategooria piire ümber seadnud või lausa täiesti uusi kategooriaid loonud. Salv on tegemas revolutsiooni finantskuritegevuse vastases võitluses, ehitades tehnoloogiat, mis paneb kesksele kohale finantsasutuste vahelise koostöö ja globaalsete võrgustike loomise. Näen selles tohutut potentsiaali ning tahan sellele maksimaalselt kaasata aidata,“ sõnab Haav uue väljakutse kohta.