Kahe aastaga arendajaks: kood/Jõhvi alustab uute õppijate vastuvõtmist

Programmeerimiskool kood/Jõhvi on täielikult iseõppel põhinev ehk kahe aasta jooksul läbitav õppeprogramm tuleb õppijatel läbida ilma õpetajate abita. „Programmeerimistarkuse andmise kõrval on meie fookus ka praktilistel väärtustel nagu rühmatöö, kogukonna loomine ja ajaplaneerimine nii oma ülesannete kui ka õppetööväliste tegevuste osas,“ selgitab kooli kaasjuht Karin Künnapas iseõppe mudeli kasulikkust.

Praegu õpib koolis 500 erineva taustaga õppijat. Nende hulgas nii endiseid pagareid kui ka tippjuhte ning õppijate keskmine vanus on 28 eluaastat, vanim on 64-aastane. Koolis on inimesi 24 erinevast rahvusest, nendest 30% on naised ja 70% mehed. „Oleme oma õppijate mitmekesisuse üle väga õnnelikud, aga üheks meie missiooniks on toetada just naisi tehnoloogiasektoris ehk julgustame meile kandideerima rohkem IT-huvilisi naisi,“ rõhutab kooli üks asutajatest, ettevõtja Taavet Hinrikus.

Esimene kursus on lõpetamas

2021. aasta sügisel õppetööd alustanud koolis hakkab esimene lennutäis inimesi õpingutega lõpule jõudma. „Praeguseks on esimese kursuse õpilased saanud pooleteise aasta jooksul piisavalt tugeva oskustepagasi, et esimesed neist on juba alustanud täis- või osalise koormusega tööd IT-ettevõtetes,“ jagab Künnapas. „See on hea indikaator, et meie õppemudel tõepoolest toimib ja pakub kaheaastase õppeperioodi järel võimalust täielikuks ja edukaks karjääripöördeks.“

Kandideerima on oodatud kõik üle 18-aastased vähemalt põhihariduse ja hea inglise keele oskusega programmeerimishuvilised. Esimene samm, veebikeskkonnas läbitav test on avatud alates 1. märtsist. Üldvõimekust ja loogilist mõtlemist hindaval testil paremaid tulemusi saanud kandidaadid kutsutakse läbima sisseastumise teise etappi, milleks on intensiivne katseperiood ehk Selection Sprint. Kolmenädalased Sprindid toimuvad mai lõpust novembrini ja on jaotatud nelja gruppi. Esimestel Sprindi läbinutel on võimalik alustada õpinguid juba 13. septembril.

Programmi saab läbida ka distantsilt