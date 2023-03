Toomas Polli: arendajate edukust ei saa hinnata elonmuskilikult koodiridu lugedes

„Arendaja pole liinitööline, kes teeb nagu 30 teist töötajat iga päev täpselt samasugust liigutust. Iga projekt on erinev, iga tiim on erinev ja iga arendaja on erinev – üritades tuimalt koodi vaadates ning seda teistega kõrvutades mõista, kas keegi teeb oma tööd hästi, on võrdväärne puusalt hinnangu andmisega,“ lausus Polli. „On võimalik, et läheb täppi ja leiadki mingi probleemi, aga sama tõenäoliselt võid jõuda totaalselt valede järeldusteni.“

Ta märkis, et tänapäeval levinud agiilsete arendusparadigmade puhul on koodi hulk edukuse hindamisel olematu väärtusega, niisamuti ei saa kellegi sooritust hinnata üksikute töölõikude, kontekstist välja rebitud koodiridade või lõpptootesse panustatud uuenduste järgi. Selle asemel saab ainus kaljukindel mõõdik olla see, kas kõik tellijad saavad soovitud ajaks täpselt niimoodi töötava lahenduse, kui nad ette nägid, ning kas tiim tervikuna suudab oma eesmärgid täita.

„Oleme täna ka selgelt faasis, kus vähem koodi on parem. Mida vähemate muudatustega suudab keegi oma asja ära teha, seda parem on. Ridade hulka küll keegi lugemas ei käi, kuid seda põhimõtet tasuks siiski igal juhil ja igal arendajal meeles pidada. On küll uhke öelda, et kirjutasid 10 000 rida koodi, kuid kui tegelikult oleks hakkama saanud poole vähemaga, pole see asi, mille üle uhke olla,“ selgitas ta.

Iga tiim ei ole nagu teine

Niisamuti hoiatab Polli arendajate ja tiimide vahel liigsete võrdlusmomentide nägemise eest. Tema sõnul võib küll kaugelt vaadates tunduda, et arendaja on arendaja ning arendus on arendus, kuid reaalsuses on igas tiimis omad mured ja omad rõõmud. See tähendab, et kui üks tiim suudab sprindi käigus ära lahendada 20 ticket’it ja viia muutused ellu viies rakenduses ning teine tiim suudab midagi ära teha vaid ühes teenuses, ei ole üks meeskond automaatselt halvem kui teine.