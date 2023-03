Peeter Koppel lahkub SEBst: tekkis tunne, et peale 15 aastat tahaks vaheldust

„Põhjus on lihtne – tekkis tunne, et pärast ligi 15 aastat ühel muidu igati heal ja huvitaval positsioonil, tahaks vaheldust, võib-olla ka veidi riski võtta ning vaadata elu väljaspool panka,“ ütles Koppel Delfi Ärilehele. Privaatstrateegi ametikohal oli ta alates 2008. aasta septembrist ning ametis on veel märtsi lõpuni.



Hetkel kisub hing päikese, türkiissinise merevee ja ilukirjanduse lugemise poole, ütles Koppel. Ehk, kui hing nendega rahuldatud, siis tuleb edasi tegutseda.

Aastaid on ta kommenteerinud nii majandus- kui ka börsiteemasid ning kasutanud enda kirjeldustes lihtsustavaid metafoore ja kujundeid.

Näiteks inflatsiooni kontrolli alla saamise tegevust võrdles Koppel sääse südameoperatsiooniga.

„Keskpank peab olema võimeline sooritama sääsele südameoperatsiooni, kusjuures skalpell on tavamõõdus. Natuke vasakule valesti ja tulem on majandussurutis. Natuke paremale valesti ja inflatsioon rullib edasi. Natuke veel mingis muus vales suunas ja punase veini joojate maksejõuetus saab reaalsuseks ning saabub Euroala Võlakriis 2,“ lausus Koppel ligikaudu aasta tagasi.

Samas intervjuus andis ta mõista, milline raskekaallane on USA börs Euroopa börside kõrval.

„Kui vaatame näiteks aktsiaturge globaalselt, siis oleme sunnitud nentima, et kõigepealt on Ameerika, siis tuleb tükk tühja maad ning siis on rahvatantsijad,“ märkis Koppel.

Inflatsioon on ettevõtluskeskkonda oluliselt muutnud

Tulevikku vaadates on Koppeli sõnul selge, et senine ettevõtluskeskkond on „üllatusliku“ inflatsiooni tõttu läbi. „Iseloomustasid seda keskkonda madalad (või suisa olematud) intressimäärad, rahatrükk ning varahindade inflatsioon. Aga ka globaliseerumine, tootmise liikumine odavamatesse piirkondadesse ning Interneti poolt tekitatud hinnakonkurents,“ kirjutas ta 2022. novembris siinsete väärtuslikuimate ettevõtete kontekstis.

„Nagu me teame, siis globaliseerumisele andis pandeemia juba teatud tagasikäigu, sest oluliste kaupade tootmine liiga kaugel ei andnud selgelt piisavat tarnekindlust. Tootmise toomine „koju tagasi“ tähendab aga tegevust selgelt kallimas keskkonnas. Sõja poolt niigi pingelisel turul tekkinud energiašokk on aga olemuselt samuti inflatsiooniline,“ märkis ta.